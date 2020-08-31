السودان.. البرهان يدعو "الجبهة الثورية" للمشاركة بالحكم

عادل عبد الرحيم / الخليج 365

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الإثنين، قادة الجبهة الثورية، للعودة إلى الخرطوم فورا، للمشاركة في إدارة الفترة الانتقالية.

جاء ذلك في لقاء عقده البرهان، مع المجلس القيادي للجبهة الثورية، عقب انتهاء مراسم التوقيع على اتفاق السلام في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم "الجبهة الثورية" أسامة سعيد.

وأوضح البيان أن "البرهان قدم شرحا مفصلا عن أوضاع السودان الاقتصادية والسياسية والأمنية، وشدد على حاجة البلاد لهذا السلام الذي به يمكن أن تجتاز كل التحديات".

ونقل عن البرهان، مطالبته لقيادة الجبهة الثورية، "بالتوجه فورا إلى الخرطوم، للمشاركة في إدارة الفترة الانتقالية (بالسودان)".

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وأضاف البرهان، أنه "مستعد ومجلس السيادة والوزراء، لإجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية، وإعادة تشكيل كل مؤسسات الحكم الانتقالي في البلاد"، حسب البيان.

وفي وقت سابق الإثنين، نقل التلفزيون الرسمي بالسودان، بثا مباشرا لمراسم توقيع حكومة الخرطوم وقادة الجبهة الثورية (حركات مسلحة) على اتفاق السلام، الذي تضمن 8 بروتوكولات، أبرزها تقاسم السلطة، والثروة، والعدالة الانتقالية.

ودعت الخرطوم، حركتي "تحرير السودان" و"الحركة الشعبية - شمال" المسلحتين، إلى الانضمام لاتفاق السلام في البلاد.

وتركزت وساطة مفاوضات سلام السودان في جوبا على 5 مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، وولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشرقي السودان، وشمالي السودان، ووسط السودان.

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