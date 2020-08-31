تونس.. سعيد يجتمع مع المشيشي عشية تصويت البرلمان على حكومته

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

عقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإثنين، اجتماعا مع رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، عشية عقد جلسة للبرلمان للتصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية، أن اللقاء عقد في قصر قرطاج، و"تناول الوضع الأمني والسياسي، والرهانات المطروحة على جميع المستويات خاصة الاقتصادية والاجتماعية في الظرف الحساس الذي تمر به تونس".

كما تطرق الجانبان إلى "الجلسة التي سيعقدها مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، للتصويت على منح الثقة للحكومة".

وأشار البيان، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء، على "أهمية الفترة الحالية وضرورة تخطي كل العقبات من أجل الإسراع بالاستجابة لانتظارات الشعب التونسي".

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ويعقد البرلمان التونسي، المكون من 9 كتل و18 نائبا مستقلا، الثلاثاء، جلسة للتصويت على منح الثقة من عدمها لحكومة هشام المشيشي.

وتحتاج الحكومة لنيل ثقة البرلمان تصويت الأغلبية المطلقة لصالحها أي موافقة 109 نواب من أصل 217.

والإثنين، أعلن المشيشي، أن حكومته التي فضل أن يشكلها من كفاءات مستقلة عن الأحزاب، تضم 25 وزيرا، و3 كتّاب دولة.

وجاء تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته للرئيس قيس سعيد في 15 يوليو/تموز الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.