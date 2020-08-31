"علماء فلسطين": الإساءة للقرآن بالنرويج والسويد "جريمة"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

استنكرت "رابطة علماء فلسطين" في قطاع غزة، الإثنين، الإساءة للقرآن الكريم في كل من النرويج والسويد.

وقالت الرابطة، في بيان، "إننا نستنكر وبشدة جريمة الإساءة للقرآن الكريم في النرويج والسويد".

وأضافت: "هذه جريمة بكل معنى الكلمة، وننتظر أن يعاقب فاعلها، وأن تجد مداها الحقيقي الذي تستحقه من المسؤولين وأصحاب القرار".

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ودعت الرابطة، الأمة العربية الإسلامية إلى "القيام بواجبها في الحفاظ على القرآن الكريم".

وأمس الأحد، أقدمت نرويجية على تمزيق صفحات من القرآن الكريم، خلال مظاهرة مناهضة للإسلام في العاصمة أوسلو.

وتأتي الحادثة بعد مواجهات عنيفة الجمعة، بين الشرطة السويدية ومتظاهرين إثر قيام حركة يمينية بحرق نسخة من القرآن في مدينة مالمو. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.