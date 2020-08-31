قائد عسكري يمني: "مذبحة كبرى للحوثيين" في البيضاء

عزيز الأحمدي

أعلن الجيش اليمني، مساء الإثنين، مقتل وجرح وأسر العشرات من مسلحي جماعة الحوثي في محافظة البيضاء وسط البلاد، واصفا ما حدث بأنه "مذبحة كبرى".

ومنذ أيام يعلن الجيش عن تحقيق مكاسب ميدانية وإلحاق خسائر بشرية ومادية بالحوثيين، في محافظات منها صعدة (المعقل الرئيس للجماعة- شمال) والحُديدة (غرب)، فيما تلتزم الجماعة الصمت.

ونقل موقع "سبتمبر نت" الإلكتروني، الناطق باسم الجيش، عن قائد اللواء 143 مشاة، ذياب نمران، قوله إن "مليشيا الحوثي المتمردة تلقت الإثنين ضربة عسكرية موجعة بجبهة قانية شمال محافظة البيضاء".

وأضاف أن عشرات من مسلحي الحوثي وقعوا بين قتيل وجريح وأسير في جبهة فانية المحاذية لمحافظة مأرب (شرق)؛ واصفا ما حدث بأنه "مذبحة كبرى للحوثيين، ليس لها مثيلا".

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كما استعاد الجيش، حسب نمران، "عربات وآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر بمختلف أنواعها كانت بحوزة الحوثيين".

ولم يذكر القائد العسكري الحكومي إن كانت قواته قد مُنيت أم لا بخسائر بشرية وأضرار مادية. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحوثيين.

ويخوض الحوثيون معارك طاحنة مع الجيش اليمني، محاولين عبر جبهات عديدة، منها قانية في البيضاء، التقدم باتجاه مأرب، حيث يوجد مقر وزارة الدفاع.

ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.

ووضعت الحرب، المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام، ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.