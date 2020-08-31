ليبيا.. "المجلس الرئاسي" يبحث توسيع صلاحيات البلديات

طرابلس/ الخليج 365

بحث المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، الإثنين، توسيع صلاحيات البلديات، وتفعيل نظام اللامركزية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس فائز السراج، مع نائبه أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد العماري وأحمد حمزة، ووزيري المالية فرج بومطاري، والحكم المحلي ميلاد الطاهر، في العاصمة طرابلس، حسب بيان نشرته الحكومة الليبية عبر صفحتها على "فيسبوك".

وأفاد البيان، أن المجلس الرئاسي بحث توسيع صلاحيات البلديات، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار أن الاجتماع جاء في إطار إجراءات الحكومة المتواصلة لتفعيل نظام اللامركزية ونقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية.

كما ناقش ملاحظات واردة من البلديات بخصوص لائحة القواعد الخاصة بالرسوم والعوائد ذات الطابع البلدي المعتمدة من وزارة الحكم المحلي، وآليات تنفيذها.

Advertisements

وحسب البيان ذاته، فإن المجلس قرر تكليف اللجنة العليا لنقل الاختصاصات بمتابعة تنفيذ اللائحة مع وزارتي المالية والحكم المحلي وجميع الملاحظات الفنية التي تصاحب عملية التطبيق وتقديم توصيات بشأنها.

والأحد، قرر رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تخصيص ميزانية عاجلة للبلديات، خلال الأسابيع القادمة، لتحسين خدماتها ومعالجة الأزمات الراهنة.

وجاء قرار السراج، خلال اجتماع عقده في طرابلس، مع وفد من عمداء البلديات بينها الزنتان، ومسلاته، وغريان، والزهراء، والعزيرية.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية تظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.