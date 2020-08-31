ترحيب عربي باتفاق السلام السوداني ودعوات لانضمام بقية الفصائل

عواصم عربية/ الخليج 365

رحبت مصر وقطر، والسعودية، الاثنين، بالتوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، في جوبا عاصمة جنوب السودان، وسط دعوات لانضمام بقية الفصائل المسلحة إلى الاتفاق.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها ترحب بتوقيع الاتفاق، معربة عن استعدادها لمواصلة دعمها جهود تحقيق الاستقرار في السودان.

ورحبت الخارجية القطرية في بيان، بتوقيع اتفاق السلام السوداني، معربة عن أملها في انضمام بقية الفصائل إلى عملية السلام.

Advertisements

ودعت الخارجية السعودية في بيان رحبت فيه بالاتفاق "بقية أطراف النزاع للانخراط في عملية السلام، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية".

وفي وقت سابق الاثنين، نقل التلفزيون الرسمي بالسودان، بثا مباشرا لمراسم توقيع حكومة الخرطوم وقادة الجبهة الثورية (حركات مسلحة) على اتفاق السلام، والذي تضمن 8 بروتوكولات، أبرزها تقاسم السلطة، والثروة، والعدالة الانتقالية.

ودعت الخرطوم، اليوم حركتي "تحرير السودان" و"الحركة الشعبية-شمال" المسلحتين إلى الانضمام لاتفاق السلام في البلاد.

وتركزت وساطة مفاوضات سلام السودان في جوبا على 5 مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، وولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشرقي السودان، وشمالي السودان، ووسط السودان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.