اليمن.. "الحوثي" تعلن تحرير 26 أسيرا في تبادل مع الحكومة

اليمن /الخليج 365



أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الإثنين، تحرير 26 أسيرا من مقاتليها في عمليات تبادل مع القوات الحكومية بعدة جبهات.



وقال مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى إنه "تم الإثنين والأحد، تحرير 26 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (مسلحين حوثيين ) في عمليات تبادل (مع القوات الحكومية) بعدة جبهات (دون تحديدها).



وأفاد في بيان مقتضب اطلع عليه مراسل الخليج 365 أن "عمليات التبادل تمت عبر وسطاء محليين"، دون التطرق لتفاصيل أخرى.



ولم يصدر تعقيب فوير من الحكومة اليمنية حول ما ذكره المسؤول الحوثي، الذي لم يوضح عدد من تم الإفراج عنهم من القوات الحكومية.

والجمعة الماضي، أعلنت جماعة الحوثي تحرير 20 أسيرا من مقاتليها في تبادل مع القوات الحكومية بعدة جبهات.

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وسبق أن نجحت عدة صفقات تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بوساطات محلية بعيدا عن جهود الأمم المتحدة.



وتزايدت خلال الفترة الأخيرة مطالب منظمات حقوقية وإنسانية بضرورة قيام أطراف النزاع في اليمن بوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى لدى الجانبين خشية إصابتهم بفيروس كورونا المتفشي في البلاد.



وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.



وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.



وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة "الحوثيين.

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