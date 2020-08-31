"أنصار الله" تعلن تحرير 26 من أسراها عبر عمليات تبادل مع القوات اليمنية

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القاهرة– سبوتنيك. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على "تويتر"، إن الجماعة "حررت أمس واليوم، 26 من أسرى الجيش واللجان الشعبية بعمليات تبادل في عدة جبهات".

وأضاف المرتضى، وهو عضو الوفد المفاوض في "أنصار الله" أن "عمليات تبادل الأسرى تمت عبر وسطاء محليين".

يأتي ذلك بعد 3 أيام، من إعلان "أنصار الله"، الجمعة الماضية، تحرير 20 من أسراها عبر عمليات تبادل قادها وسطاء محليون.

وأجرت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية و"أنصار الله"، الخميس الماضي، صفقة لتبادل 9 أسرى و5 رفات في محافظة الضالع، تضمنت إفراج القوات الحكومية عن 8 أسرى من الجماعة، مقابل إطلاق الأخيرة سراح أسير ينتمي للواء الخامس عمالقة يدعى نوار اللحجي، وتسليم رفات 5 من قوات الحزام الأمني بينهم قائد يدعى محمد ناجي، قتلوا الشهر الماضي، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

سبق ذلك في الـ 21 من الشهر الجاري، إعلان "أنصار الله" تحرير 8 من أسراها وفق صفقة تبادل مع القوات الحكومية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، سبقتها عملية مماثلة تضمنت تبادل الطرفين 8 أسرى في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وفي الخامس من أغسطس/ آب الجاري، أعلن مسؤول الدائرة القانونية في ملف الأسرى في "أنصار الله"، أحمد أبو حمرة، استعداد الجماعة لإتمام صفقة تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية.

وقال أبو حمرة لوكالة "سبوتنيك" إن صفقة تبادل الأسرى التي يتوقع إتمامها خلال الأيام القادمة مع الحكومة اليمنية تأتي لتنفيذ اتفاق الأردن المعلن في 16 فبراير/ شباط الماضي، الذي كان ينص على الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين على مرحلتين، وكان المفترض أن تتم المرحلة الأولى في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لكن الطرف الآخر "الشرعية اليمنية" لم تأخذ خطوات جادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

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وأضاف مسؤول الدائرة القانونية، أن "ما يجري الآن هو الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الأردن والذي تم تجزئته إلى مرحلتين، حيث سيتم الإفراج عن 700 أسير من الطرفين، حيث سيتم الإفراج عن 450 أسيرًا تابعين لحكومة صنعاء في حين سنقوم نحن بالإفراج عن 250 تابعين لحكومة هادي والتحالف".

وأشار أبو حمرة إلى أن هذا الاتفاق "يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في السويد ثم عمان وبعدها في الأردن، حيث أنه منذ اتفاق السويد لم يتم الإفراج عن أسير واحد عن طريق الأمم المتحدة، لكن في المقابل تم الإفراج عن آلاف الأسرى عن طريق الوساطات القبلية والمشايخ".

وذكر مسؤول الدائرة القانونية أنه "كان مفترضا أن يتم تنفيذ الاتفاق في 7 أغسطس/ آب الجاري، لكن الطرف الآخر لم يتخذ حتى الآن أي خطوات جادة ولم يوقع على كشوف الأسماء حتى الآن رغم جاهزيتنا لتنفيذ الاتفاق في أي وقت، ومن جانبنا لا نفرق بين أسرانا لأننا ننظر إلى الجميع بعين واحدة".

ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، في 20 آذار/ مارس الماضي، الأطراف اليمنية إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورحبت الحكومة الشرعية، على لسان وزير خارجيتها محمد الحضرمي، في 21 مارس/ آذار الماضي، بدعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، للإفراج عن كافة الأسرى، خاصة بسبب تفشي "كورونا".

كما رحبت جماعة "أنصار الله"، على لسان مسؤول الدائرة القانونية في لجنة شؤون الأسرى، أحمد أبو حمرة، بدعوة المبعوث الأممي، مؤكدة الاستعداد للإفراج عن كافة الأسرى.

وتبادلت الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله في ديسمبر/ كانون الأول قبل الماضي، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.