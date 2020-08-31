شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية ترحب باتفاق السلام الموقع فى جوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إتفاق السلام فى السدوان يرسى أسسا لسلام مستدام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى ترحيبها باتفاق السلام الموقع فى جوبا.

وفى وقت سابق، دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عبد العزيز الحلو زعيم "الحركة الشعبية – شمال – جناح الحلو"، وعبد الواحد نور زعيم "حركة تحرير السودان – جناح عبد الواحد نور"، إلى اللحاق بركب السلام فى السودان.

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وقال البرهان، فى كلمته خلال توقيع اتفاق السلام بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية" بالأحرف الأولى اليوم فى جوبا، "أوجه الدعوة صادقة لعبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور للحاق بمسيرة السلام، وألا يتخلفا عن شرف صنعه واستدامته، كونه حلما يراود كل السودانيين".

وأضاف البرهان: "وضعنا أرجلنا فى بداية المسار الصحيح لبناء الوطن، ومهدنا الطريق لأسس البناء الوطنى، الذى سيقودنا إلى ترميم اللحمة الوطنية لنكمل مسيرة التغيير".

وأعرب عن شكره لرئيس جنوب السودان سفاكير ميارديت، ولجنة الوساطة لصبرها وتحملها طوال فترة مفاوضات السلام، لافتًا إلى أن السلام ظل المسعى الأهم فى ترتيبات الفترة الانتقالية لتحقيق الأمن والاستقرار فى كل ربوع السودان.