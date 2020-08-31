شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 7 آلاف تونسي من ليبيا خلال أسبوع عبر معبر رأس جدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن نحو 7 آلاف تونسي عادوا من ليبيا الأسبوع الماضي عبر معبر رأس جدير.

وفى وقت سابق أعربت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عن قلقها العميق إزاء الفوضى الأمنية والانتهاكات التي تجتاح مناطق غرب ليبيا، وقالت القيادة -في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية- اليوم الإثنين: "نتابع عن كثب التطورات الجارية في طرابلس، فإننا ندعم خطوات مكافحة الإرهاب وبسط النظام والقضاء على مسبّبات الفوضى، التي تهدد أمن وسلامة شعبنا وبلادنا.

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وأوضح البيان أنه من ضمن الإجراءات المتخذة إنهاء توغل الميليشيات المسلحة وفرق المرتزقة التي تديرها أقطاب خارجية ، وتسعى لتنفيذ طموحاتها الاستعمارية في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن عدم تدخل الجيش الليبي حالياً في عمليات إعادة الاستقرار في غرب البلاد لا يعني على الإطلاق أنه ترك شعبه يواجه هذا المصير، وإنما يعطي الفرصة للعقلاء من ممثلي القبائل والمناطق غرب ليبيا لأن يعملوا بأنفسهم على بسط النظام في تلك المناطق.