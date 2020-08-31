وزير الإعلام اليمنى يدعو المجتمع الدولى لإدراج مليشيا الحوثى بقوائم الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، المجتمع الدولي إلى سرعة العمل على إدراج المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ضمن قوائم الإرهاب، بعد هجومين إرهابيين فاشلين على مطار أبها الدولى والسفن التجارية جنوب البحر الأحمر. واوضح الارياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الاثنين - أن الهجومين الفاشلين اللذين خططت لهما مليشيا الحوثي واستهدفا مطار أبها الدولي باستخدام طائرة مسيرة مفخخة، والسفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر باستخدام زورق مسير عن بعد أطلق من مدينة الحديدة، يؤكدان النهج الإرهابي والدموي للمليشيا‏.

وأشار إلى أن هذه الهجمات الارهابية المتواصلة على الأعيان المدنية وحركة التجارة الدولية تؤكد من جديد تعمد مليشيا الحوثي الأضرار بأكبر قدر من المدنيين، ومضيها في نهج التصعيد وتخريب دعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن والاستمرار في تهديد الأمن الإقليمي والدولي‏.



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