شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تثمن اتفاق السلام في السودان وتعتبره خطوة مهمة لتحقيق طموحات الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المملكة العربية السعودية، إن السلام خطوة مهمة لتحقيق طموحات الشعب السوداني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت المملكة العربية السعودية: نقف إلى جانب السودان وندعم كل ما يعزز أمنه.

وفى وقت سابق قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس فريق الحكومة في مفاوضات السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن اتفاق السلام، بين حكومة السودان و "الجبهة الثورية" الذي تم توقيعه اليوم بالأحرف الأولى في جوبا، يمثل فجرا جديدا للسودان، معربا عن شكره لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونوابه وأعضاء حكومته وفريق الوساطة على صبرهم وتحملهم طوال فترة المفاوضات.

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وقال دقلو، في كلمته خلال حفل توقيع اتفاق السلام، إن الحروب لا تقوم من فراغ ولكن لغياب العدالة والمشروع الوطني، لافتا إلى أنه طوال عقود الحرب لم يكسب أحد بل خسرنا كل الماضي وربما نخسر المستقبل إن لم نعترف بالفشل ونواجهه.