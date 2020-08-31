الرئيس اللبنانى يدعو الحكومة الجديدة للتركيز على النهوض الاقتصادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن الحكومة الجديدة ستركز على النهوض الاقتصادى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق التقى الرئيس اللبنانى ميشال عون، السفير مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف فى قصر بعبدا، بعد دقائق من تسميته، حضر اللقاء نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني.
وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، كلف اليوم الإثنين، السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة.
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