شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 3575 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العراق عن تسجيل 3575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و83 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 3731 إصابة بكورونا و3860 حالة شفاء فى العراق، وقالت الوزارة فى بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أنه "تم فحص ( 20193) نموذجا فى كافة المختبرات المختصة بالعراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض فى العراق (1587326)".
وسجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق والإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3731 حالة، والوفيات 68 حالة.
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