شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف يؤكد عزم روسيا مواصلة الإسهام في الحوار بين الأطراف السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، خلال لقاء مع وفدين من "مجلس سوريا الديمقراطية" وحزب "الإرادة الشعبية" السوري المعارض، عزم بلاده على الإسهام في الحوار بين الأطراف السورية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية - في بيان اليوم الاثنين، بأن لافروف عقد اليوم بموسكو اجتماعا مع رئيسة الهيئة التنفيذية في "مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد، والأمين العام لحزب "الإرادة الشعبية" السوري المعارض قدري جميل.. مشيرة إلى أنه تم خلال المحادثات بحث مفصل للقضايا الملحة للتسوية السورية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف في سوريا بناء على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأوضح البيان، أن لافروف شدد على استعداد بلاده الثابت لمواصلة الإسهام في تمرير حوار شامل وبناء بين الأطراف السورية من أجل إعادة وتعزيز سيادة سوريا ووحدتها ووحدة أراضيها في أسرع وقت ممكن، مع تهيئة ظروف ملائمة للتعايش المنسجم والتقدم لكل المكونات الدينية والعرقية في المجتمع السوري.

ولفت البيان، إلى أن إلهام أحمد وقدري جميل أبلغا لافروف بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين "مجلس سوريا الديمقراطية" وحزب "الإرادة الشعبية" بعد محادثات بينهما بموسكو في وقت سابق من اليوم.