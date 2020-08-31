الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 12 عنصرا من تنظيم داعش فى الأنبار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على 12 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، وضبط مخازن للعتاد تحتوي على عبوات وأحزمة ناسفة وصواريخ "كاتيوشا" في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار، وأوضحت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، أن قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار، تمكنت من القبض على 12 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار مطلوبين وفق أحكام المادة (4) إرهاب.

وأضافت أنه تم القبض عليهم؛ لانتمائهم لتنظيم (داعش) عملوا ضمن ما يسمى ولاية الفلوجة، وولاية الأنبار وولاية الفرات، أثناء سيطرة العصابات الإرهابية على المحافظة آنذاك، وبصفة أمنيين وعسكرين وإداريين بعد أن تدربوا بمعسكرات التنظيم الإرهابي.

وأشارت إلى أن الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية معهم بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية وتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية من استهداف الأجهزة الأمنية وتفجير الدور وقتل المواطنين، وبعد عمليات التحرير هربوا إلى إحدى دول الجوار والآن عادوا لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

ولفتت إلى أنه تم ضبط مخازن للعتاد من مخلفات (داعش) الإرهابية احتوت على 40 قنبلة هاون و3 أحزمة ناسفة وصاروخي كاتيوشا، بالإضافة إلى راجمة صواريخ و4 صواريخ (ار بي جي 7)، وجهاز تفجير عن بعد وصاروخ مضاد للدروع.