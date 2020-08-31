شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان المكلف يزور مرفأ بيروت.. ويؤكد: لا كلام يعبر عن الوجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد رئيس الحكومة اللبنانى المكلف مصطفى أديب، اليوم الإثنين، مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به، حيث أدى انفجار ضخم فى 4 أغسطس إلى مقتل أكثر من 180 شخصا وإصابة الآلاف.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، زار مصطفى أديب فور مغادرته القصر الجمهورى، حيث سمى رئيسا جديدا للحكومة خلفا لحسان دياب، شارعى مار مخايل والجميزة، واستمع إلى هواجس المواطنين ومطالبهم.

Advertisements

وقال رئيس الحكومة اللبنانى المكلف إنه قرر أن تكون أول محطة له بعد التكليف من هذه المنطقة بالذات، ليؤكد لجميع اللبنانين وقوفه إلى جانبهم فى هذه المحنة الكبيرة التى مرت على لبنان، متابعا: "لا كلام يعبر عن الوجع الذى شعرت به لما شاهدته من مآسى ودمار، وليس عندى ما أقوله الآن إلا التضامن الكامل مع ذوى الشهداء والجرحى والمفقودين والمنكوبين.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانى المكلف، أن ما شاهدته يجب أن يشكل حافزا لنا جميعا للإسراع فى تشكيل الحكومة والانطلاق فى ورشة إعادة البناء والإعمار وتخفيف معاناة الناس، بالإضافة إلى القيام بالخطوات المطلوبة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، مما يشجع أصدقاء لبنان على الوقوف إلى جانبه ودعمه، متابعا: قلبى وعقلى مع أهل بيروت وكل لبنان، لا سيما أبناء المناطق التى تضررت فى انفجار المرفأ، والأهم هو إنجاز التحقيقات القضائية لتحديد المسؤوليات والمحاسبة.