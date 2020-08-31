شكرا لقرائتكم خبر عن قائد دباب «متهور» يعرض حياته والآخرين للخطر.. تحرك عاجل من «المرور» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين، مع مقطع فيديو وثق قيام مجموعة من الشبان بقيادة الدبابات بطريقة مخالفة وبدون لوحات على أحد الطرق، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وعلق المرور على المقطع الذي نشره مغرد بقوله: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض عليه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.
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