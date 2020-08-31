شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تضبط 21 ألف كرتون مياه في مصنع مخالف بوادي الدواسر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الإثنين، تم رصد مصنع مياه في وادي الدواسريمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية.

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وأضافت هيئة الغذاء والدواء في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” أنه تم ضبطوحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه، وإحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

الصور: