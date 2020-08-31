«كورونا» في أمريكا اللاتينية.. زيادة الحالات في البرازيل والمكسيك وكولومبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، تسجيل 566 حالة وفاة و16158 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسجلت البرازيل حتى الآن 120828 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و862311 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وتعد البرازيل أكثر الدول تضرراً في العالم بعد الولايات المتحدة، فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

بينما أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الأحد، تسجيل 4129 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 339 حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 595841 حالة والوفاة إلى 64158. وقالت الحكومة، إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

في المقابل، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بكولومبيا 600 ألف حالة، الأحد، مع اقتراب عدد الوفيات جراء الفيروس من 19400 حالة قبل انتهاء عزل عام استمر أكثر من خمسة أشهر.

وطبقاً لوزارة الصحة، فقد سجلت كولومبيا 607938 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و19364 حالة وفاة. وأعلن رئيس كولومبيا، إيفان دوكي، عزلاً عاماً لإبطاء انتشار الفيروس أواخر مارس/آذار الماضي، وينتهي هذا الإجراء، الاثنين، عندما تبدأ البلاد حجراً صحياً «اختيارياً» لمدة شهر. واستأنفت قطاعات كثيرة نشاطها بشكل تدريجي. وبموجب التدابير الجديدة يمكن للمطاعم أن تعمل بـ 25% من طاقتها، ولكن المناسبات الكبيرة مثل الحفلات ما زالت محظورة.