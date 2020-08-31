كوشنر يكشف من أبو ظبي إمكانية حصول الإمارات على مقاتلات "إف-35"

القاهرة - سبوتنيك. ولدى هبوط طائرة تضم وفد أمريكي إسرائيلي في الإمارات، وهي أول رحلة تجارية بين البلدين، قال كوشنر، عند سؤاله حول إمكانية حصول الإمارات على المقاتلات الأمريكية: "سوف نتطرق إلى تلك التفاصيل في الأسابيع المقبلة وعلاقة الإمارات الدفاعية بواشنطن متميزة".

وأضاف كوشنر أن "الولايات المتحدة بوسعها الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل وتعزيز علاقاتها مع الإمارات في آن واحد".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر، مؤخرا بيانا مفصلا أكد فيه، أن "اتفاق التطبيع مع الإمارات لا يشمل بيعها مقاتلات إف 35 أمريكية، ولا يتضمن أي صفقات عسكرية معها".

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فيما قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، إن "أي صفقة بيع مستقبلية للأسلحة المتقدمة للإمارات بما في ذلك مقاتلات "إف 35" ستكون مشروطة بضمان التفوق العسكري لإسرائيل"، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "الإمارات مهتمة بشراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة ومستعدة لدفع مبالغ ضخمة مقابلها".

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت عن احتواء اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات على بند سري، بحيث يتم تزويد أبو ظبي بمقاتلات أمريكية من طراز "F-35" وطائرات إسرائيلية متطورة دون طيار.

​وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".