وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بإن عشرات المحتجين اقتحموا مقر القناة الكائن في شارع "أبو نؤاس" بالقرب من جامعة قرب جسر الجادرية بمدخل جامعة النهرين وسط بغداد، وسط مشاركة أمنية كبيرة.
وتمكن عدد من المحتجين بعد تسلقهم البوابة الرئيسية لقناة دجلة، من الدخول وإحراق المقر وتدمير محتوياته، مع صدور مذكرة إلقاء قبض بحق مدير القناة، جمال الكربولي، من محكمة تحقيق النجف بناء على شكوى تقدم بها المحامي علي كاظم الشيباني بخصوص بث أغاني في ذكرى إحياء العاشر من شهر محرم.
وأحيى الملايين من العراقيين في محافظة كربلاء ذات الطابع القدسي، شعائر وطقوس ذكرى عاشوراء، يوم أمس الأحد.
وانقسم الشارع العراقي ما بين المدين لعمل القناة وبثها الأغاني في يوم عاشوراء، وبين المنددين بكبت الحريات والمطالبين بعدم إثارة النعرات الطائفية من خلال خلق أزمة جديدة بين المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر اقتحام وتخريب مقر قناة عراقية بثت الأغاني يوم عاشوراء... فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.