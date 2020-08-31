اقتحام وتخريب مقر قناة عراقية بثت الأغاني يوم عاشوراء... فيديو وصور

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بإن عشرات المحتجين اقتحموا مقر القناة الكائن في شارع "أبو نؤاس" بالقرب من جامعة قرب جسر الجادرية بمدخل جامعة النهرين وسط بغداد، وسط مشاركة أمنية كبيرة.

وتمكن عدد من المحتجين بعد تسلقهم البوابة الرئيسية لقناة دجلة، من الدخول وإحراق المقر وتدمير محتوياته، مع صدور مذكرة إلقاء قبض بحق مدير القناة، جمال الكربولي، من محكمة تحقيق النجف بناء على شكوى تقدم بها المحامي علي كاظم الشيباني بخصوص بث أغاني في ذكرى إحياء العاشر من شهر محرم.

وأحيى الملايين من العراقيين في محافظة كربلاء ذات الطابع القدسي، شعائر وطقوس ذكرى عاشوراء، يوم أمس الأحد.

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وانقسم الشارع العراقي ما بين المدين لعمل القناة وبثها الأغاني في يوم عاشوراء، وبين المنددين بكبت الحريات والمطالبين بعدم إثارة النعرات الطائفية من خلال خلق أزمة جديدة بين المواطنين.