الكليات المتاحة للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة في مصر

ذكر ذلك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لبرنامج "مساء دي إم سي".
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وتابع: "تلك الكليات متاحة خلال المرحلة الثانية من التنسيق، بشرط أن يكون الطلاب قد اجتازوا اختبارات القدرات في مواعيدها.
وعن الشعبة العلمية قال وزير التعليم العالي: "توجد أماكن بكليات التمريض والبيطري والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات".
ولفتت الصحيفة إلى أن وزير التعليم العالي أعلن أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر/ أيلول، وتستمر حتى يوم السبت 5 سبتمبر".
وأوضح الوزير أن "المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات ستكون بالنسبة للشعب العلمية بحد أدنى 37.5 درجة فأكثر بنسبة 77.4 في المئة لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية بإجمالي عدد 194 ألفا و448 طالبا".
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