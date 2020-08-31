مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في نزاع عشائري وسط العراق

وجاء في بيان شرطة كربلاء: "بتوجيه من قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني تمكنت مفارز الشرطة من السيطرة على نزاع عشائري حصل في منطقة السياحي التابعة لقضاء الجدول الغربي".

وأضاف البيان: "وقد تمكنت مفارز شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت من فرض طوق أمني محكم حول مكان الحادث بغية عدم تجدد النزاعات والقبض على أي شخص يخالف القانون، فيما أدى الخلاف العشائري الذي حصل إلى وفاة شخص وجرح شخصين آخرين".

وختم البيان "وتستمر قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت بواجباتها الأمنية في سبيل تعزيز الأمن المجتمعي وحماية أرواح المواطنين وفرض القانون على الجميع".