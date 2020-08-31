شبان يطردون رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب أثناء جولة تفقدية للأضرار في بيروت... فيديو

وصل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​مصطفى أديب​ إلى المناطق المنكوبة في ​الجميزة​ و​مار مخايل​ ببيروت وذلك لتفقد أضرار الانفجار، لتعترضه مجموعة من الشبان الرافضة لزيارته إلى المنطقة.

وبحسب مقطع مصور تم تداوله على وسائل التواصل فإن المتظاهرين صرخوا قائلين إنهم لايريدونه، ورددوا عبارة "نحن الثورة"، واعتبروا أنه تابع للسلطة التي لايريدونها.

هذا وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهوريّة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس اللبناني ميشال عون استدعى السفير مصطفى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكلف الرئيس عون السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حصل على دعم غالبية النواب في البرلمان بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على "تويتر".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، إن تشكيل الحكومة سيكون بفترة قياسية، مؤكدا أنه "لا وقت للكلام والوعود والتمنيات بل الوقت للعمل بالتعاون مع الجميع".

وأكد أديب، في كلمة مقتضبة، بعد تكليفه من رئيس الجمهورية ميشال عون، ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت والبدء بالإصلاحات، منبها إلى أن لبنان يمر بظروف عصيبة، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.