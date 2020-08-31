محلل سياسي: العراق يحتاج إلى خارطة طريق لفهم كيف ستتم محاسبة المفسدين

ولفت السراج في تصريحات خاصة لراديو "سبوتنيك" إلى أن "الفساد في العراق منظومة كبيرة متغلغلة في أركان الدولة، لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى التي أعلن الكاظمي تشكيلها، لا يختلف كثيرا عن اللجان التي شكلت سابقا من أجل محاسبة المفسدين".

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لكنه، عاد وقال المحلل السياسي العراقي إن الجديد في هذه اللجنة، هي أنها مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء وأنها تعني بالقضايا الكبرى .

وأضاف السراج أنه من أبرز التحديات التي تواجه الكاظمي، أن الشخصيات المتهمة بالفساد هي أسماء كبيرة وتكاد تكون محمية من أصحاب النفوذ، مشيرا إلي أن إمكانية المحاسبة غير واضحة وتحتاج إلي خارطة طريق لفهم كيف ستجري عملية المحاسبة .

وشدد المحلل السياسي، علي أن هناك ضغوطات سياسية تمارس علي رئيس الوزراء، مؤكدا أن خطاب السيد الكاظمي خطاب دعائي وإعلامي، لأن ما يرغب به ليس من السهل تنفيذه .