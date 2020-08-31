الجزائر تعلن موعد استئناف الدراسة "حضوريا" في الجامعات

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيانا للوزارة، قالت فيه "إنه سيتم الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي حضوريا في دفعات للمحافظة على التباعد الاجتماعي والوقاية الصحية حسب البروتوكول الصحي، وقد اقترح القطاع تاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2020 لاستئناف الدراسة".

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ومن المنتظر أن يبدأ الطلاب من 1 سبتمبر/أيلول 2020، الالتحاق بالمؤسسات الجامعية للأفواج التي لا يزيد عددها عن 30 طالبا في التخصص لإجراء التقييمات حضوريا، مثل طلبة المدارس العليا والمدارس العليا للأساتذة.

وأشار البيان، إلى أن الأساتذة وعمال التعليم العالي، قد استأنفوا نشاطهم بعد إمضاء محاضر العودة للعمل وشرع الأساتذة في نشاطاتهم لإنهاء السنة الجامعية 2019-2020 وفق نمط التعليم عن بعد ابتداء من 23 أغسطس/ آب 2020.

والتحق حضوريا ابتداء من هذا التاريخ طلبة "ماستر" 2 وطلبة الدكتوراه، وطلبة الدراسات الطبية المتخصصة لإتمام مذكراتهم وأطروحاتهم والإتصال بالأساتذة المشرفين.

ونقلت قناة "النهار" الجزائرية، في وقت سابق عن وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، أن الدخول الجامعي الرسمي ومواصلة التعليم عن بعد حدد بتاريخ 23 أغسطس/ آب 2020.