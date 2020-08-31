جلسة تمهيدية للمحكمة الخاصة بلبنان حول "عياش" منتصف سبتمبر

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365

قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الإثنين، عقد جلسة تمهيدية ثانية بقضية "سليم عياش"، في 16 أيلول/سبتمبر 2020.

جاء ذلك في تعميم للمحكمة (مقرها لاهاي بهولندا)، حول عياش، المتهم الرئيسي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وذكر التعميم، أن "قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان، دانيال فرانسين، سيعقد جلسة تمهيدية ثانية في 16 أيلول المقبل".

وأردف: "تهدف الجلسة لاستعراض وضع ملف قضية عياش (56 عاما) وضمان سرعة الإعداد للمحاكمة، من خلال تبادل وجهات النظر بين الإدعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين".

وتابع: "ستكون الجلسة علنية، غير أن القاضي قد يقرر تحويلها إلى مغلقة إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية".

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يُذكر أن الجلسة التمهيدية الأولى في قضية عياش، عُقدت في 22 يوليو/ تموز الماضي.

ووفق قوانين المحكمة، يدعو قاضي الإجراءات التمهيدية لعقد جلسة تمهيدية خلال فترة لا تتجاوز 8 أسابيع من تاريخ أول مثول للمتهم – أو ما يعادله في الإجراءات الغيابية.



ويدعو القاضي أيضا إلى عقد جلسات تمهيدية في غضون 8 أسابيع من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، خلال الإجراءات التمهيدية، إلى أن تصبح القضية جاهزة لمرحلة المحاكمة.

وفي 18 أغسطس/أب الحالي، أصدرت المحكمة حكمها النهائي في قضية اغتيال الحريري، حيث أدانت عياش، العضو بجماعة "حزب الله" اللبنانية، بالوقوف وراء الاغتيال.

فيما برأت المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، وقررت أنه لا دليل على أن "قيادة حزب الله" كان لها دور في اغتيال الحريري، وكذلك لا دليل مباشر على ضلوع سوريا في الجريمة.

وعياش، وفقا للمحكمة، هو المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك فيها شخصيا، عبر تفجير استهدف موكب الحريري في العاصمة بيروت، ما أودى بحياة الحريري و21 آخرين، في 14 فبراير/ شباط 2005.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.