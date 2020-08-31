قيادي بمنظمة التحرير: هبوط طائرة إسرائيلية بالإمارات طعنة للقضية الفلسطينية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإثنين، إن هبوط طائرة إسرائيلية في دولة الإمارات، بمثابة "طعنة للقضية الفلسطينية".

ورأى أبو يوسف، في حديث خاص لوكالة الخليج 365 أن التطبيع مع إسرائيل، دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة، "لن يجلب السلام للمنطقة".

وأضاف "من المؤسف أن تهبط طائرة إسرائيلية في بلد عربي، وهي إمعان في تطبيق اتفاق التطبيع".

وحذّر أبو يوسف، من إقدام بلدان عربية وإسلامية أُخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وأشار إلى أن اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، برعاية واشنطن، هو "هدية للرئيس دونالد ترامب قبيل الانتخابات الأمريكية".

وفي وقت سابق من الإثنين، هبطت أول طائرة إسرائيلية علنيًا، في مطار العاصمة الإماراتية أبوظبي، عقب نحو 3 أسابيع على إقامة علاقات رسمية بين البلدين.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية بالإمارات "وصول وفد مشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل، على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض الدولة".

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وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قد استنكر أيضا هبوط الطائرة الإسرائيلية في الإمارات.

وقال اشتية خلال الاجتماع الحكومي بمدينة رام الله، الإثنين "يؤلمنا جدا ونحن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات ، وتحمل اسم مستوطنة (كريات جات) التي شيدت في بلدة الفالوجا الفلسطينية".

وأضاف إن الرحلة "خرق واضح ومفضوح للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي".

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، توصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.

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