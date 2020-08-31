بري يدعو إلى الخلاص من النظام الطائفي في لبنان

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365 رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في كلمة متلفزة:

- النظام الطائفي علة العلل وهو الفساد والحرمان

- أخطر ما كشفته كارثة انفجار مرفأ بيروت سقوط هيكل النظام السياسي والاقتصادي بالكامل

- يجب أن يأخذ التحقيق في انفجار المرفأ مجراه دون إبطاء ودون تسرّع

- فلسطين كانت وستبقى تحتل الأولوية في وجداننا



دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الإثنين، إلى الخلاص من النظام الطائفي للبلاد الذي وصفه بـ"علة العلل".

وقال بري، في كلمة متلفزة، إن "أخطر ما كشفته كارثة انفجار مرفأ بيروت سقوط هيكل النظام السياسي والاقتصادي بالكامل ولا بد من تغيير في هذا النظام الطائفي".

وأضاف: "النظام الطائفي علة العلل وهو الفساد والحرمان، بل كان السبب في عدم تطبيق أكثر من 54 قانونا، وهو اللاعدالة واللاانتماء للبنان، ولا بدّ من الخلاص منه".

وشدد بري على ضرورة أن "يأخذ التحقيق في انفجار المرفأ مجراه دون إبطاء ودون تسرّع".

واعتبر أن جريمة التفجير ستكون "امتحانا للقضاء وفرصة له لتحقيق استقلاليته وتنقيته من التدخلات السياسية".

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، وقع انفجار هائل في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، خلف 182 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

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وقال رئيس مجلس النواب، إن "بعض السياسيين لم يشعروا بمأساة الناس ويتصرفون وكأنّ شيئاً لم يحصل".

وأضاف: "البلد لم يعد يملك فائضا من الاستقرار الاقتصادي والمالي أو الأمني الذي بدأ يهتز".

وزاد انفجار مرفأ بيروت، من أوجاع البلاد التي تعاني منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.



على صعيد آخر، رأى بري، أنّ "كل ما يحصل في المنطقة والإقليم هدفه أسرلة فلسطين وتهويد مدينة القدس وتمرير صفقة القرن وضمّ منطقة الأغوار الفلسطينية لإسرائيل".

وشدّد على أنّ "فلسطين كانت وستبقى تحتل الأولوية في وجداننا".

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.