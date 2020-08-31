غزة.. استمرار حظر التجوال لليوم السابع لمواجهة "كورونا"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

تواصل وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حماس) في قطاع غزة، فرض حظر التجوال، لليوم السابع على التوالي، ضمن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة منه "تواصل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يستمر فرض حظر التجوال لليوم السابع".

وأوضح أن هذه الإجراءات "تأتي لحماية سكان قطاع غزة، من تداعيات الجائحة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها".

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وبيّن أن وزارته أقرّت "فصل جميع محافظات القطاع عن بعضها، وتقسيم كل محافظة إلى مربعات جغرافية؛ للحد من الحركة ومنع تفشي الفيروس بشكل أكبر داخل القطاع".

وبدأت "الداخلية" في فرض حظر التجوال، مساء الاثنين الماضي 24 أغسطس/آب الجاري، عقب الإعلان عن اكتشاف أولى الحالات داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج).

وخلال الأسبوع الماضي، تم تسجيل إصابة 243 شخصا، توفي منهم ثلاثة.

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