الصحة .. تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) تسجيل 951 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) , ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 315772 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3897 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1129 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 290796 حالة، لافتة إلى أن هناك 21079 حالة نشطة حالياً، من بينها 1552 حالة حرجة.