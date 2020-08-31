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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 412 مركبة «مرسيدس» بسبب خلل يؤدي لسقوط الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 412 مركبة مرسيدس “AMG G 63 / G 500” 2019 – 2020.
وأضافت الوزارة عبر حسابها في “تويتر”، أن الاستدعاء بسبب أن ملصق قفل أمان الأطفال المنقوش بالأبواب الخلفية يشير إلى حالة قفل غير صحيحة، مما يؤدي إلى إمكانية فتح الباب من الداخل وخطر سقوط الطفل.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لتثبيت الملصق الصحيح مجاناً.
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