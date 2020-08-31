بومبيو يبحث في الإمارات الصراع الليبي والتصدي لنفوذ إيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الإماراتي الصراع الليبي والتصدي لنفوذ إيران في المنطقة وذلك خلال زيارة قصيرة للإمارات يوم الأربعاء.

جاءت الزيارة عقب اتفاق بوساطة أمريكية هذا الشهر أصبحت بموجبه الإمارات ثالث دولة عربية توافق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

وزار بومبيو هذا الأسبوع أيضا القدس والسودان والبحرين. وأشار إلى الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي قائلا على تويتر بعد وصوله إلى الإمارات ”أتمنى أن نستفيد من هذا الزخم من أجل السلام في المنطقة“.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو تحدث مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بشأن دعم ”عدم التصعيد والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ووحدة الخليج، والتصدي لنفوذ إيران الخبيث في المنطقة“.

وتعتبر الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل إيران التهديد الرئيسي في الشرق الأوسط، رغم أن الإمارات قالت إن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ليست موجهة إلى طهران.

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وتدعم الإمارات وروسيا ومصر قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر والتي تقاتل الحكومة المعترف بها دوليا للسيطرة على البلاد.

وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات مع قطر، حليفة الولايات المتحدة، في منتصف عام 2017 بسبب اتهامات للدوحة بدعم جماعات إسلامية متشددة. وتنفي قطر ذلك وتقول إن هذا التكتل يحاول النيل من سيادتها.

وتريد واشنطن تشكيل جبهة موحدة من دول الخليج العربية في مواجهة إيران، وحاولت الوساطة لإنهاء النزاع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان حضر الاجتماع أيضا في أبوظبي.