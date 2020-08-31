شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. وصول وفد مشترك من الولايات المتحدة واسرائيل إلى الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل إلى مطار الرئاسة في أبوظبي قبل قليل وفد مشترك من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة للدولة. وغادر الوفد صباح اليوم على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض الدولة .. وكتب على أعلى نوافذ قمرة القيادة كلمة "سلام" باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.(وام)

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