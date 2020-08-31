الإثارة تشتد في أسفل الترتيب للدوري السعودي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض :عيسى الحكمي

اشتد الصراع أسفل الترتيب في الدوري السعودي للمحترفين بعد نتائج الفرق المهددة بالهبوط في ختام الجولة 28 التي أسدل الستار عنها الأحد دون تغيير في المواقع.

فالاتحاد العميد عاد بنقطة التعادل الإيجابي بهدف من ملعب مضيفه الفتح في مباراة قوية قادها الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا على ملعب عبدالله بن جلوي في الأحساء معقل الفتح، ولم تغير النقطة من واقع الفريقين إذ استمر الاتحاد في المركز 11 برصيد 31 نقطة ،والفتح بعده برصيد 30 نقطة وكلاهما مهدد مع تبقي جولتين من البطولة التي تكشف عن آخر فصولها في التاسع من سبتمبر بتتويج الهلال باللقب بعدما حسمه رسمياً وتسمية بقية المتأهلين لدوري أبطال آسيا 2020 إلى جانب الهلال والنصر وأيضاً الفرق الهابطة بجانب العدالة الذي تأكد هبوطه.

وكان الفتح المبادر بالتسجيل عن طريق الهولندي ميتشيل دي فيردي قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول من تسديدة على يسار الحارس البرازيلي جروهي، وأدرك البرازيلي رومارينهو التعادل للضيوف بعد دقيقتين من المباراة التي أكملها الاتحاد منقوصاً من الدقيقة 39 بعد طرد لاعبه عبد العزيز البيشي.

وانضم التعاون بطل كأس الملك إلى قائمة المهددين رسمياً برصيد 32 نقطة بعد خسارته السادسة توالياً على يد الاتفاق بهدف دون مقابل أحرزه عبدالله السالم في الدقيقة 34 ، ودفع الفوز بالأخير للنقطة 42 متقدماً للمركز السابع وصار ضمن قائمة المرشحين لتحقيق المركز الرابع.

وأطاحت النتيجة برأس المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس الذي قررت إدارة التعاون إلغاء عقده وإكمال الموسم بالمدرب الوطني عبد الله عسيري.

وأصبح فيتور المدرب رقم 16 الذي يتم إلغاء عقده هذا الموسم والخامس منذ استؤنف الدوري في الرابع من أغسطس الماضي فقد سبقه مدرب العدالة ناصيف البياوي مدرب العدالة والبرتغالي سيماو مدرب الفيحاء والأورغوياني دانيال كارينيو مدرب الوحدة.

وفي القمة الخاصة على ملعب الجوهرة المشعة تعادل الأهلي ومضيفه الشباب بهدف، ليرفع الأول رصيده إلى 47 نقطة منفرداً بالمركز الثالث، وأصبح للثاني 40 نقطة في المركز الثامن .

تقدم الضيوف عن طريق الأرجنتيني كريستيان خوانكا 21 ولحق أصحاب الأرض بالتعادل في الدقيقة 39 عن طريق علي الأسمري ، وأنقذت عارضة الشباب مرمى الحارس مروان الحيدري من هدف محقق عن طريق محمد المجحد.

واستعاد الفيصلي حظوظه بالمنافسة على المركز الثالث والرابع بعد فوزه على الوحدة 2-1 رافعاً رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس خلف الفريق المكاوي الذي حافظ على المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

وتشهد الجولة 29 التي تقام بنفس التوقيت يوم الجمعة القادم مواجهات مهمة تجمع الوحدة الباحث عن البطاقة الآسيوية بالهلال البطل، ويستقبل الاتحاد النصر الوصيف، ويصطدم الحزم وضمك بالشباب والاتفاق، ومواجهة مفصلية بين الفتح والتعاون ويخوض الفيحاء لقاء سهلا أمام العدالة الهابط وقمة الطموحات بين الرائد والفيصلي، وأخيراً يستضيف أبها فريق الأهلي.