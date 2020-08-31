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العراقي محمد داوود يرفض عرضاً من فريق تركي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

رفض محمد داوود لاعب منتخب العراق الأول وفريق النفط عرضاً للاحتراف مع أحد فرق الدوري التركي، مفضلاً الاستمرار مع فريقه النفط.
وقال داوود: لقد تلقيت خلال الفترة الماضية عرضاً رسمياً من أحد فرق الدوري التركي، وبعد أن درسته بشكل دقيق وجدته أنه غير منصف لي من الناحية المادية، فاعتذرت عن إكمال المفاوضات.
وأضاف: أنا ابحث عن فرصة احتراف جيدة من الناحيتين الفنية والمادية، علماً أني تلقيت عروضاً عدة من فرق محلية بينها فرق جماهيرية كبيرة، لكني فضلت البقاء مع فريقي النفط.
وعن سبب عدم دعوته للمنتخب العراقي الأول قال: لقد تمت دعوتي من قبل كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي الأول، لكني كنت أعاني الإصابة، لذلك انتظر موعد انطلاق منافسات الدوري العراقي الممتاز حتى استعيد موقعي مع «أسود الرافدين»، في الاستحقاقات المقبلة.

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