شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يرفض بيع صانع ألعابه لبيراميدز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض مسؤولو الأهلي عرض بيراميدز الخاص بشراء ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأحمر بعد انتهاء إعارته لسموحة، ورغم إبداء الأهلي مرونة في التفاوض ببداية الأمر،إلا أن الأمر اختلف في الوقت الحالي بعد توتر العلاقة نسبياً بين الجانبين بسبب رمضان صبحي، الذي رفض الاستمرار مع الأهلي بعد انتهاء إعارته من هيدرسيفيلد الانجليزي، وإعلانه الرغبة في الانتقال لبيراميدز، حيث ترى إدارة الأهلي أن نظيرتها في بيراميدز تحاول خطف نجومها.
ويرغب ناصر ماهر في حال وجود رغبة الأهلي بتجديد إعارته، في الاستمرار في سموحة، مفضلاً عرض الفريق السكندري على أي عرض آخر، سواء داخل مصر، أو خارجها، في الوقت الذي يُفاضل الجهاز الفني للأهلي بين ثنائي الفريق المعار صلاح محسن مهاجم سموحة، واحمد ريان لاعب الجونة، تمهيداً لعودة أحدهما لتدعيم الهجوم، واستمرار إعارة الآخر في الموسم الجديد.
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