شنيشل يدعو إلى تجديد عقد كاتانيتش مع «أسود الرافدين»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جدد راضي شنيشل مدرب المنتخب العراقي الأول الأسبق، دعوته للجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى ضرورة تجديد التعاقد مع السلوفيني سريشكو كاتانيتش، ليستمر في قيادة منتخب «أسود الرافدين» في الاستحقاقات المقبلة.

وحذر شنيشل الهيئة التطبيعية من التفريط في كاتانيتش، لأنه لا توجد مبررات مقنعة في الوقت الراهن للاستغناء عن خدماته.

وقال شنيشل: أجدد دعوتي إلى الإخوة في الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم، بضرورة الإسراع في تجديد التعاقد مع المدرب كاتانيتش، لأن هذه الخطوة ستساهم في استقرار المنتخب العراقي من حيث المستوى الفني، وكذلك من ناحية النتائج، لأن نتائج المنتخب العراقي مع كاتانيتش كانت جيدة، وهو الآن يتصدر منتخبات مجموعته في تصفيات كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023.

وأوضح شنيشل أن أي مدرب عراقي في الوقت الراهن سيجد صعوبة في قيادة المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم في مرحلتها الثانية عندما تتأهل نخبة منتخبات آسيا إلى تلك المرحلة.

وكان شنيشل طالب في وقت سابق، بالإسراع بتجديد عقد كاتانيتش. علماً بأن المفاوضات بين الاتحاد العراقي عبر لجنته التطبيعية ووكيل أعمال كاتانيتش تحتاج إلى مرحلة ثانية من التفاوض المباشر في أربيل، خلال الأيام المقبلة.