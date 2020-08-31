اخبار الخليج

الأهلي يُناقش استثناء ديانج من قرار الرواتب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُناقش استثناء ديانج من قرار الرواتب والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُناقش مسؤولو الأهلي استثناء اللاعبين الأجانب من قرار تأجيل صرف 50 % من الرواتب في فترة لاحقة، ومنحهم نصف الراتب في الفترة الحالية، الأمر الذي فرضته تداعيات جائحة «» الاقتصادية، ويخشى مسؤولو الأهلي من قيام أي لاعب بفسخ تعاقده بحجة عدم حصوله على مستحقاته كاملة، الأمر الذي يرتبط اكثر باللاعبين الأجانب، خاصة بعد علم النادي بدخول بيراميدز في مفاوضات جادة مع المالي اليو ديانج، وبحث إدارة بيراميدز عن ثغرة لفسخ عقد اللاعب، الأمر الذي ترغب إدارة الأهلي في التصدي إليه، سواء بالنسبة لديانج على وجه الخصوص، أو لأي لاعب أجنبي آخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يُناقش استثناء ديانج من قرار الرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا