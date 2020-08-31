الأهلي يُناقش استثناء ديانج من قرار الرواتب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُناقش مسؤولو الأهلي استثناء اللاعبين الأجانب من قرار تأجيل صرف 50 % من الرواتب في فترة لاحقة، ومنحهم نصف الراتب في الفترة الحالية، الأمر الذي فرضته تداعيات جائحة «كورونا» الاقتصادية، ويخشى مسؤولو الأهلي من قيام أي لاعب بفسخ تعاقده بحجة عدم حصوله على مستحقاته كاملة، الأمر الذي يرتبط اكثر باللاعبين الأجانب، خاصة بعد علم النادي بدخول بيراميدز في مفاوضات جادة مع المالي اليو ديانج، وبحث إدارة بيراميدز عن ثغرة لفسخ عقد اللاعب، الأمر الذي ترغب إدارة الأهلي في التصدي إليه، سواء بالنسبة لديانج على وجه الخصوص، أو لأي لاعب أجنبي آخر.