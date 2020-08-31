شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة ورقية تسحب طفلة إلى السماء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجت طفلة في الثالثة من العمر بعدما علقت في ذيل طائرة ورقية عملاقة، سحبتها في الهواء إلى ارتفاع يزيد على 30 متراً خلال مهرجان للطائرات الورقية في تايوان، حسبما ظهر في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانطلقت صرخات الحضور عندما قُذفت الفتاة إلى الأعلى وراحت تدور في الهواء فوق الرؤوس وهي معلقة بنهاية الذيل البرتقالي الطويل للطائرة الورقية بينما كانت تصعد وتهبط بلا حول ولا قوة بفعل الرياح القوية. واستمر الكابوس الذي عاشته الطفلة نحو 30 ثانية، قبل أن يسحبها بعض رواد المهرجان إلى الأرض وسيطروا على الطائرة من جديد.
وأشارت نشرات الأنباء المحلية إلى الطفلة باسم عائلتها لين، وأفادت بأنها لم تعاني إلا من جروح طفيفة. ودفع الضيق الذي أصاب الحضور من رؤية الكارثة الوشيكة المنظمين لإنهاء المهرجان الذي أقيم بمدينة سينتشو بشمال تايوان مبكراً.
وقال مسؤول بحكومة المدينة لوسائل الإعلام، إن رياحاً هبت فجأة على المكان، الذي يشهد عادة رياحا قوية، وأدت لالتفاف ذيل الطائرة الورقية حول خصر الطفلة. ونشر رواد المهرجان المقطع الذي يصور الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي وسرعان ما حصد ملايين المشاهدات.
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