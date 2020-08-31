بخصم 50% على نفقة الحكومة.. البريطانيون مدعوون لتناول الطعام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حث وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، المواطنين، الاثنين، على الاستمرار في الخروج لتناول الطعام مع اقتراب انتهاء مبادرة حكومية تقدم خصماً بـ50% على الوجبات في المطاعم هذا الشهر.

واستهدفت هذه المبادرة تعزيز قطاع الضيافة والخدمات الذي تأثر بشدة بسبب جائحة فيروس كورونا. وعرضت هذه المبادرة خصم 50% من سعر الوجبات في أول ثلاثة أيام من الأسبوع في المطاعم المشاركة في المبادرة بحد أقصى يصل إلى عشرة جنيهات (13 دولاراً) كحد أقصى، مع تكفل الحكومة بتعويض الفرق.

وطبقاً لموقع أوبن تيبل للحجز على الإنترنت، فقد حظيت المبادرة بإقبال كبير إلى حد أنه تم تناول أكثر من 64 مليون وجبة بموجب هذا البرنامج حتى 27 أغسطس/آب الجاري. وقال سوناك في بيان: «إن البرنامج يذكرنا لماذا نحن كشعب يحب الخروج لتناول الطعام، وأحث رواد المطاعم على الحفاظ على هذا الزخم للمساعدة في استمرار تعافينا الاقتصادي».

وأظهرت إحصاءات أوبن تيبل، أن متوسط ​​عدد رواد المطاعم لتناول العشاء بين الاثنين والأربعاء، هذا الشهر ارتفع بنسبة 95% عن العام الماضي.

وفرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عزلاً عاماً في مارس/آذار الماضي، وقالت الخزانة، الاثنين، إن نحو 80% من شركات الضيافة أوقف التعاملات في أبريل/نيسان الماضي، مع توقف 1.4 مليون شخص عن العمل في أعلى معدل، بالمقارنة مع أي قطاع آخر. وقالت عدة سلاسل مطاعم إنها ستواصل الخصم في سبتمبر/أيلول المقبل.