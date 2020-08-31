الصين: رئيس مجلس الشيوخ التشيكي سيدفع «ثمناً باهظاً» لزيارته تايوان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وانج لي، أكبر دبلوماسي في الحكومة الصينية، الاثنين، إن ميلوس فيسترسيل، رئيس مجلس الشيوخ التشيكي «سيدفع ثمناً باهظاً»، لقيامه بزيارة رسمية لتايوان في تحذير تجاهله فيسترسيل الذي قال: إنه لا يسعى إلى مواجهة سياسية.

وكان فيسترسيل قد وصل إلى تايبيه، الأحد، في زيارة لتشجيع العلاقات التجارية مع تايوان قائلاً: إن جمهورية التشيك لن ترضخ لاعتراضات بكين. وقال وانج عضو مجلس الدولة الصيني خلال زيارة لألمانيا، إنه سيكون هناك رد.

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ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانج قوله: لن تتخذ الحكومة الصينية والشعب الصيني موقف عدم التدخل أو البقاء مكتوفي الأيدي وسنجعله يدفع ثمناً باهظاً لسلوكه القاصر والانتهازية السياسية، مضيفاً: الحكومة والشعب الصينيين لن يتغاضيان عن مثل هذا «الاستفزاز الصريح» من جانب رئيس مجلس الشيوخ التشيكي والقوى المعادية للصين التي تقف خلفه، إلا أنه لم يذكر تفاصيل بشأن كيف سترد الصين على وجه الدقة.

وقال فيسترسيل في بيان، إن تصريحات وانج تدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية التشيك، مضيفاً: إننا بلد حر يسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول وأعتقد أن هذا سيكون هو الحال في المستقبل بصرف النظر عن بيان الوزير. ودعوني أكرر مرة أخرى أن هذه الزيارة لا يقصد بها بأي حال من الأحوال مواجهة أحد سياسياً.

وامتنعت وزيرة الاقتصاد التايوانية، وانج مي هوا، عن التعليق بشكل مباشر على هجوم الصين على فيسترسيل، لكنها قالت، إن لدى الجانبين كثيراً من القواسم المشتركة. ومن المقرر أن يلتقي فيسترسيل مع رئيسة تايوان، تساي إينج وين، ويلقي كلمة أمام البرلمان التايواني قبل مغادرته الجمعة.