اتجاه لتعيين مصطفى أديب رئيساً لوزراء لبنان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام محلية في لبنان، بأن السياسي السني البارز سعد الحريري، رشح سفير البلاد لدى ألمانيا، مصطفى أديب، ليصبح رئيس الوزراء المقبل خلال مشاورات رسمية، الاثنين.

وقال الحريري بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون، إن الحكومة الجديدة يجب أن تتشكل سريعاً من وزراء اختصاصيين. وأضاف أن أهدافها يجب أن تتضمن إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار المدمر الذي شهدته في الرابع من أغسطس/آب الجاري.

ومن المنتظر تعيين مصطفى أديب سفير لبنان لدى ألمانيا، رئيساً للوزراء، الاثنين، قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيضغط من أجل تنفيذ إصلاحات طال انتظارها لإخراج البلاد من أزمة كبيرة.

وكان رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، أول عضو في مجلس النواب يرشح أديب رسمياً خلال مشاورات بالقصر الرئاسي. وقال ميقاتي: «سميّت السفير مصطفى أديب رئيساً للحكومة، ليكون من ضمن فريق عمل كامل متكامل من اختصاصيين، وإذا حصل ذلك فيمكن أن نعد اللبنانيين بمستقبل واعد».

والرئيس ميشال عون مطالب بتعيين المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين النواب.