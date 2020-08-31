شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز «إم تي في».. ذا ويكند يفوز بأفضل فيديو.. وليدي جاجا فنانة العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيم حفل توزيع جوائز «إم تي في» للأغاني المصورة عبر الإنترنت في معظمه، الأحد، مع إقامة بعض العروض أمام عدد محدود من المشاهدين في أماكن بنيويورك.

وفاز المغني الكندي، ذا ويكند، بجائزة أفضل فيديو خلال العام عن «بليندينج لايتس». وفازت ليدي جاجا بلقب فنانة العام، كما فازت أغنية «رين أون مي» لليدي جاجا مع أريانا جراندي بجائزة أغنية العام.

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