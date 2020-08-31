3.6 مليون إصابة بكورونا في الهند



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الهند 78,512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الاثنين، وهو ما يقل بشيء بسيط عن العدد القياسي الذي سجلته في اليوم السابق، عندما أعلنت أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية بالمقارنة مع أي دولة أخرى في الجائحة.

وأظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن مجمل عدد الحالات الجديدة التي سجلتها الهند، الأحد، وبلغ 78,761 حالة، تجاوز العدد القياسي لحالات الإصابة اليومية المسجل في الولايات المتحدة في 16 يوليو/تموز الماضي، وبلغ 77,299 حالة.

وتسجل الهند، ثاني أكثر دول العالم سكاناً، أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات بكورونا في العالم منذ السابع من أغسطس/آب الجاري، متجاوزة الأعداد المسجلة في الولايات المتحدة والبرازيل. ويبلغ مجمل عدد الإصابات في الهند 3.62 مليون حالة.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات جراء مرض «كوفيد ـ 19»، الذي يسببه فيروس كورونا، زاد 971 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع مجمل عدد الوفيات إلى 64,469 حالة.