شكرا لقرائتكم خبر عن «رويترز»: دبي تعتزم إصدار صكوك عشرية وسندات لأجل 30 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «رويترز» إن وثيقة بنكية أظهرت أن دبي كلفت بنوكاً بترتيب اتصالات مع مستثمرين قبل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار لأجل 10 أعوام وسندات لأجل 30 عاماً.

وجاء في وثيقة لأحد البنوك اطلعت عليها رويترز أن دبي كلفت بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول واتش.اس. بي. سي وستاندرد تشارترد بترتيب الاتصالات التي تبدأ اليوم الاثنين.

وتنوي دبي إصدار الصكوك والسندات بالحجم القياسي وهو عادة يزيد على 500 مليون دولار، ضمن برنامج لإصدار صكوك بـ 6 مليارات دولار، وبرنامج لإصدار سندات بـ 5 مليارات دولار.

ويعزز الإصداران الجديدان المالية العامة للإمارة وهي مركز للتجارة والتمويل والسياحة في الشرق الأوسط.

(رويترز)

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