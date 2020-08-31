«بن داود» السعودية تعتزم إدراج أسهمها في «تداول»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «بن داود القابضة» لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت بالسعودية، نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في السوق المالي. ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع 20% من أسهم الشركة.

وحصلت «بن داود القابضة» على موافقة «تداول» على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية في 26 فبراير الماضي، كما وافقت هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 22,86 مليون سهم عادي تعادل 20% من أسهم الشركة للاكتتاب العام. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وتعد «بن داود القابضة» ثالث أكبر شركة من حيث الحصة السوقية للإيرادات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وبلغ عدد متاجر الشركة 73 متجراً، منها 51 هايبر ماركت و22 سوبر ماركت، وجميعها تقع في مواقع استراتيجية في المملكة العربية السعودية. كما تحتل مركزاً فريداً وريادياً في سوق تجزئة المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وتستقطب مختلف فئات المستهلكين في المملكة من خلال متاجر تحمل علامة «بن داود» «والدانوب».

وتقدم «بن داود القابضة» مجموعة متنوعة ومتوازنة من المنتجات بأسعار متوسطة، إلى جانب تشكيلة واسعة وغنية من المنتجات الفاخرة لتلبية احتياجات العملاء بمعايير عالية. وتمتلك سجلاً حافلاً بالنمو وهوامش الربح المستدامة على مدار 10 سنوات، مع مبيعات بلغت قيمتها 4,8 مليار ريال سعودي في عام 2019، وسجلت نمواً في الإيرادات بنسبة 6,4%، بالمقارنة مع عام 2018، ونمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص الاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 19,4%، وفي هوامش صافي الأرباح بنسبة 8,7% في عام 2019.