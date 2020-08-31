مجموعة جديدة لرضى العملاء والسلوك المصرفي في «المشرق»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك المشرق، تعيين رانيا نرهال في منصب رئيس إدارة رضى العملاء والسلوك المصرفي، حيث ستتولى قيادة هذه المجموعة التي تم استحداثها مؤخراً. وسيتولى القسم الجديد مسؤولية تحسين وتطوير استراتيجية البنك الخاصة برضى العملاء، كما سيحرص على مواصلة تنفيذ مختلف الأعمال بكفاءة وفاعلية ومسؤولية أخلاقية عالية، وإطلاع العملاء بشكل واضح ومنتظم على السياسات والإجراءات المختلفة المتبعة في البنك.

وكانت رانيا قد انضمت إلى فريق «المشرق» في فبراير 2018، حيث شغلت منصب رئيس إدارة التمويل والخدمات المصرفية للقطاع العام وقطاع الرعاية الصحية وقطاع التعليم، إضافة إلى قطاع الطاقة. وتم تحت قيادتها تأسيس نادي ميد للطاقة، وملتقى فروست أند سوليفان للرعاية الصحية، اللذان أسهما في ترسيخ مكانة المشرق في هذين القطاعين، وساعدا في رفع مستوى الوعي بقدرات وإمكانيات المشرق المتميزة في هذا الصدد.

وتتمتع رانيا بخبرة تزيد على 25 عاماً في مجال إدارة علاقات العملاء في القطاع المصرفي، حيث شغلت خلال تلك المدة العديد من المناصب الإدارية التنفيذية، كرئيس لقطاع التمويل والخدمات المصرفية للشركات الكبرى والقطاع العام في البنك المصري الأمريكي، وبنك دبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي.

وقبيل انضمامها إلى المشرق، عملت رانيا مع بنك «إتش إس بي سي»، حيث شغلت منصب رئيس قطاع التمويل والخدمات المصرفية للشركات في دبي، إضافة إلى دورها كمسؤولة رئيسية لقطاع الشركات في البنك، حيث قادت فرق العمل المسؤولة عن إدارة محافظ متنوعة تغطي العديد من القطاعات.