الرئيس عون يستدعي رسميا السفير مصطفى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

وكلف الرئيس عون السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حصل على دعم غالبية النواب في البرلمان بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على "تويتر".
وسبق تكليف أديب لقاء بينه وبين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه لبحث المعطيات الراهنة في البلاد.
وحصل أديب الذي كان سفيرا للبنان في برلين منذ عام 2013 وعمل أيضا مستشارا لرئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي على تأييد أغلبية النواب.
وكان "تيار المستقبل" بزعامة الحريري و"حزب الله" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" بقيادة السياسي وليد جنبلاط، من بين أوائل من رشحوا أديب في المشاورات الرسمية التي استضافها الرئيس ميشال عون اليوم الاثنين.
وستبدأ عملية تشكيل الحكومة الجديدة بمجرد تكليف أديب في حين ستواصل حكومة دياب تصريف الأعمال لحين الاتفاق على حكومة جديدة.
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